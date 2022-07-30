Aracıyla kahvehane önündeki 7 kişiyi ezmişti: O kazadan acı haber geldi - Haberler

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Aracıyla kahvehane önündeki 7 kişiyi ezmişti: O kazadan acı haber geldi

Aracıyla kahvehane önündeki 7 kişiyi ezmişti: O kazadan acı haber geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kahvehane önünde 7 kişinin yaralanması ile neticelenen kazadan acı haber geldi.

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kahvehane önünde 7 kişinin yaralanması ile neticelenen kazadan acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan Özcan Kuldaş, kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 12 Temmuz Salı günü Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, R.G.'ye ait 54 SH 938 plakalı cip hatalı park yaparak yolu kapattı. Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobil sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen 54 AFJ 115 plakalı otomobil karşı istikametten gelen 54 YF 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan 54 SH 938 plakalı araç sürücüsü R.G.'ye tepki gösterdi. Bu esnada paniklediği ileri sürülen sürücü R.G.'nin kontrolünden çıkan cip, kahvehane önündeki kalabalığı ezip geçti. Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Adeta can pazarının yaşandığı olayda 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan ve daha sonrasında karakola teslim olduğu öğrenilen sürücü ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Acı haber geldi

Kazada ağır yaralanan 62 yaşındaki Özcan Kuldaş'tan acı haber geldi. 17 gündür Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Kuldaş hayatını kaybetti. Kuldaş'ın cenazesi ise öğle namazına müteakip Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Geyve Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, akıl almaz kaza ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenmişti. Görüntülerde; hatalı park yüzünden kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen cipin etrafında kalabalığın toplandığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise biranda hareketlenen cipin çevresindeki kalabalığı ezerek olay yerinden uzaklaştığı anlar görüntülere yansımıştı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Geyve 3. Sayfa Haberler

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