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Aracıyla havalimanının tel örgülerine çarptı

3. Sayfa Haberleri

Aracıyla havalimanının tel örgülerine çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü havalimanı sahasına aracıyla daldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü havalimanı sahasına aracıyla daldı. Tel örgülere çarpan sürücü ve yanındakiler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçenin Saltukova beldesi Düz Mahalle'de meydana geldi. F.Y.'nin kullandığı 14 ABS 418 plakalı Transportation aracıyla havalimanı sahasında bulunan tel örgülere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil Servisi arayarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alkollü sürücü F.Y. ve yanında bulunan S.T. ve M.A.'ya ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saltukova Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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