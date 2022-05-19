Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı - Haberler

Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı

Kediye çarpıp kaçtı ama HAYDİ'den kaçamadı

ELAZIĞ - Elazığ'da aracıyla kediyi ezen ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahıs, Hayvan Durum İzleme ekiplerinden kaçamadı. Cadde boyunca güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, aracı ve şahsı bularak 2 bin 43 TL para cezası kesti.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kediyi ezen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Arkadan gelen başka bir araç, durumu fark ederek ölen kediyi kaldırarak refüje koydu. Olayın ardından mahalle sakinlerinden Hülya Yetik durumu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibine bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekibi, cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek izleyerek önce aracın plakasını ardından da sürücüyü tespit etti. E.Ç. olduğu öğrenilen sürücüye, 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 21. Maddesi gereği 2 bin 43 TL idaresi para cezası uyguladı.

Olayı anlatan Hülya Yetik, "Mahallede beslediğim bir kedimizi araba çarptı. Geldiğimde kediyi refüje kaldırmışlardı. Bende HAYDİ ekibi aradım. HAYDİ ekibi sağ olsun hemen geldi. Mahallemizdeki güvenlik kameralarına bakıp çarpan aracı teşhis ettiler. Sonra yasal işlemler yapıldı. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.