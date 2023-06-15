Aracıyla birlikte kanala uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kanala devrildiği kazada, sürücü itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan 20 AEJ 257 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu kanala uçtu. Kazada yan yatan aracın sürücüsü otomobilde mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yan yatan araç çekicisi yardımıyla kanaldan çıkarıldı. - DENİZLİ