Aracıyla bina duvarına ve park halindeki otomobile çarpan sürücü firar etti 3. Sayfa Haberleri Aracıyla bina duvarına ve park halindeki otomobile çarpan sürücü firar etti Bursa'nın İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracıyla bina duvarına ve park halindeki otomobile çarpan sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Aracıyla bina duvarına ve park halindeki otomobile çarpan sürücü firar etti BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracıyla bina duvarına ve park halindeki otomobile çarpan sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Olay saat 00.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi, Güneş Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 JD 448 plakalı otomobil, önce apartmanın duvarına, ardından park halindeki 16 FMU 25 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sesi duyarak soka çıkan vatandaşlar, polise haber verdiler. O sırada vatandaşlar kaçmaya çalışan sürücüyü durdurdular. Araçtan inen sürücü kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından sürücüyü yakalamak için çalışma başlattılar. Kaçan sürücünün aracı çekici yardımıyla otoparka çekildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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