Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcü yolcu yaralı kurtuldu - Haberler

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Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcü yolcu yaralı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcü yolcu yaralı kurtuldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kamyoneti ile 40 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcistan uyruklu yolcu hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kamyoneti ile 40 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcistan uyruklu yolcu hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarumlu köyünde sürücü Aydın Yıldız (57) yönetimindeki 08 AVV 317 plakalı kamyonet, sürücünün aracın kontörlünü kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı. 40 metrelik mesafeden uçurumda taklalar attıktan sonra duran araçta bulunan sürücü Aydın Yıldız ile Gürcistan uyruklu Roman Beridze (42), Georgi Churzvua (24) ve Gia Churzvua (59) yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa, Gürcistan, Artvin, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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