Aracının plakalarına 'Evleniyoruz, Mutluyuz' yazıp hırsızlık yaparken yakalandı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da aracının ön plakasına "Evleniyoruz" arka plakasına ise "Mutluyuz" yazarak girdiği bir fabrikanın bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan metal merdiven üretimi yapan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, OSB'de devriye atan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri metal merdiven üretimi yapan fabrika çevresinde ön plakasında "Evleniyoruz" arka plakasında ise "Mutluyuz" yazan bir aracı fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri aracı fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre sonra araçtaki şahsın aracı fabrika önüne bırakıp bahçe duvarındaki korkuluklardan bahçeye atlaması üzerine jandarma ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Takviye ekibinin gelmesiyle jandarma ekipleri fabrikanın etrafını sardı. Fabrika bahçesinde bulunan 5 adet profil demir, 1 adet demir jant, 2 adet demir sandalye, 3 adet metal merdiven, 9 adet demir raf, 2 adet makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kabloyu araca yüklemek isteyen hırsızlık şüphelisi, jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adem Ş. (38) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı malzemeler ise fabrika sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa