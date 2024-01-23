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Aracını çalışır vaziyette park edip fırına giren vatandaşın aracı çalındı: O anlar kamerada

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Başakşehir'de bir kişi aracını fırının önünde çalışır vaziyette bırakarak ekmek almaya girdiği esnada aracı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Aracını çalışır vaziyette park edip fırına giren vatandaşın aracı çalındı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kişi aracını fırının önünde çalışır vaziyette bırakarak ekmek almaya girdiği esnada aracı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi Altınşehir Yanyol Caddesi'nde gerçekleşti. 34 GF 1668 plakalı Ford marka aracını cadde üzerinde bulunan fırının önüne çalışır vaziyette park etti. Daha sonra fırına girerek alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş esnasında caddeden geçen başka bir şahıs çalışan araca yan koltuktan binerek aracı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınşehir Başakşehir Alışveriş Olaylar Güvenlik Hırsızlık İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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