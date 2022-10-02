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Aracından çıkardığı sopayla tartıştığı şahıslara böyle saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Aracından çıkardığı sopayla tartıştığı şahıslara böyle saldırdı Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada sopalar konuştu, o anlar kameraya yansıdı Avcılar'da çıkan kavgada bir şahıs, aracından aldığı sopayla karşı tarafa saldırdı.

Aracından çıkardığı sopayla tartıştığı şahıslara böyle saldırdı

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada sopalar konuştu, o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da çıkan kavgada bir şahıs, aracından aldığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay, tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar olayı yatıştırmaya çalışırken, bu sırada bir şahıs aracından çıkardığı sopa ile tartıştığı şahıslara saldırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

Avcılar kavga 3. Sayfa Haberler

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