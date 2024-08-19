Aracında uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da aracında uyuşturucu ele geçen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada, 100 gram metamfetamin ve 110 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.Y. adlı kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.