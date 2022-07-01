Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan şahıs emniyet personeli çıktı - Haberler

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Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan şahıs emniyet personeli çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan şahıs emniyet personeli çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan araç sürücüsü Ümit P.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yola çıkıp Samsun yönüne giden ve içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen kiralık araçta Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 46 bin 84 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araç içerisinde tek başına bulunan sürücü Ümit P. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada ele geçirilen sentetik eczanın bu ana kadar ilde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tragger Amasya 3. Sayfa Haberler

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