Aracında 100 gram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahsın aracında arama yaptı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahsın aracında arama yaptı. Arama neticesinde 100 grum skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Kocaeli'de jandarma ekipleri uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde İzmit ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 1 şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 100 gram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayın şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa