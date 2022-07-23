Öfkeli sürücü, aracına çarpıp kaçan minibüsün önünü kesti

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki bir minibüs, park halindeki bir aracın aynasını çarparak yoluna devam etti. Diğer sürücünün aracı takip edip önünü keserek sürücüsü ile tartışması, minibüs içindeki bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

Bilecik kent merkezinden Pelitözü göletine doğru seyir halindeki Harun Garip idaresindeki 11 S 0049 şehir içi minibüs, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde park halindeki ticari aracın aynasını çarparak kırdı. Olay sonrası hızını kesmeyerek yoluna devam eden sürücüyü arkasına takılan şahıs tarafından Dostlar Sitesi önünde önü kesildi. Araçtan inmeyen minibüs sürücüsüne sinirlenen adam bir ara aracın camını yumrukladı. Ardından minibüs sürücüsü 'Abi kusura bakma kaç paraysa ödeyelim' diyerek şahsı sakinleştirmeyi çalıştı. Yaşanan bu olaylar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, bir yolcu ise 'Kardeşim çocuk ağlıyor' diye tepki gösterdi.

Öte yandan araç içinde ayakta yolcu olduğu da gözlerden kaçmazken, yolcular, minibüs sürücünün çok hızlı gittiğini iddia ettiler.