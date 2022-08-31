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Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu

3. Sayfa Haberleri

Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu

Burdur'da polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın yakıt kapağında uyuşturucu madde bulundu.

Burdur'da polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın yakıt kapağında uyuşturucu madde bulundu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyonda 25.08.2022 tarihinde ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta narkotik detektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan arama sonucu yakıt kapağı içerisine gizlenmiş 21 gram esrar, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan S.F.Y. ve E.G. isimli şahıslar, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Burdur 3. Sayfa Haberler

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