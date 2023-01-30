Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Aracın yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da durdurulan araçtan 14 paket halinde toplam 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan araçtan 14 paket halinde toplam 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 14 paket halinde 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title