Aracın tabanına zulalanmış halde bulundu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta, 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta, 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmada, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Aracın tabanına yapılmış zula içerisinde 3 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayında 1 kişi gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Anadolu Otoyolu Tragger Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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