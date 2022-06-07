Aracın önüne domuz sürüsü çıktı - Haberler

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Aracın önüne domuz sürüsü çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aracın önüne domuz sürüsü çıktı

Kastamonu'da bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü amatör kamera ile böyle görüntülendi.

Kastamonu'da bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü amatör kamera ile böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'ya bağlı İnebolu ilçesinin İkiyaka köyü mevkiinde seyir halindeki aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Bir müddet aracın önünde ilerleyen yaklaşık 10 domuz ve yavruları, bir süre sonra yoldan çıkarak ormana doğru kaçarak gözden kayboldu. O anlar aracın içindekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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