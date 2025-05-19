Aracın Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Aracın Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, bir vatandaşın kedi sesi duymasıyla başladı ve kedi güvenli bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.

Aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ADANA - Adana'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda bir vatandaş aracına binmek üzereyken, kedi sesi duydu. Kedi sesinin motor kısmından geldiğini fark edene sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.