Aracın Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Adana'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, bir vatandaşın kedi sesi duymasıyla başladı ve kedi güvenli bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
ADANA - Adana'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda bir vatandaş aracına binmek üzereyken, kedi sesi duydu. Kedi sesinin motor kısmından geldiğini fark edene sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Kurtarılan kedi tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa