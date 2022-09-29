Aracın motor kısmından çıkarıldıktan sonra, tekrar aynı yere giren kedi ikinci kez kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aracın motor kısmından çıkarıldıktan sonra, tekrar aynı yere giren kedi ikinci kez kurtarıldı Antalya'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi çıkartıldıktan sonra tekrar motora girdi. Aracın motor kısmından çıkarıldıktan sonra, tekrar aynı yere giren kedi ikinci kez kurtarıldı ANTALYA - Antalya'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi çıkartıldıktan sonra tekrar motora girdi. Yavru kediyi itfaiye ekipleri ikinci kez kurtardı. Olay, Alanya ilçesi Hacet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki 07 NNF 14 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan otomobil sürücüsü ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarttı. Dışarı çıkan kedi hemen ardından tekrar içeriye girdi. İtfaiye eri yavru kediyi ikinci kez çıkarttı. Hırçın davranış sergileyen yavru kediyi itfaiye eri ağaçlık alana bıraktı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ İtfaiye Antalya kedi 3. Sayfa Haberler

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