Aracın motor kısmına zulalanan uyuşturucu maddeler güven timlerinden kaçmadı

Kayseri'de güven timleri ekipleri tarafından şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada, 7 parça halinde 49.04 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de güven timleri ekipleri tarafından şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada, 7 parça halinde 49.04 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Şahdamar Sokak üzerinde park halinde bulunan şüpheli araç içerisinde S.Ö. ve M.S.'nin üzerinde ve araç içerisinde arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramalar neticesinde; 7 parça halinde 49.04 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik hap, 2 adet 9 tabanca ve bu tabancalara ait 13 adet fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şahıslar ve suç unsuru malzemeler gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KAYSERİ