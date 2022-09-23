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Elazığ haber... Elazığ'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildiELAZIĞ Elazığ'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

ELAZIĞ Elazığ'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 21 Eylülde saat 21.00 sularında çalışma gerçekleştirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında Diyarbakır polis uygulama alanı üzerinde durdurulan araçta dedektör köpek Alex yardımıyla yapılan aramada 1 parça halinde 18,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.A. ve M.A. isimli şahıslar 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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