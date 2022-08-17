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Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı

Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da park halindeki aracın kapı kilidini kırarak içerisindeki 33 bin lirayı alan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Kastamonu'da park halindeki aracın kapı kilidini kırarak içerisindeki 33 bin lirayı alan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Akmescit Mahallesi Başören Sokak'ta park halindeki bir otomobilin kilidini kıran hırsız ya da hırsızlar, araç içerisinde bulunan 33 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri, paraları çalan hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Akmescit Tragger 3. Sayfa Haberler

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