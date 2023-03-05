Aracın hava filtresindeki uyuşturucu madde böyle yakalandı

TRABZON - Samsun'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getirmeye çalışan şüpheliler narkotik köpeği Yatkın'dan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yapmış olduğu saha çalışmaları sonucu A.K. ve A.Y. isimli şüpheli şahısların Samsun'dan Trabzon'a özel araçları ile uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde jandarma ekiplerince yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan şüpheli araç içerisinde narkotik madde tespit köpeği Yatkın'ın da katıldığı bir arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj ve motor kısmındaki hava filtresi bölümüne saklanmış şekilde 350 gram esrar maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 140 gram afyon sakızı ile 7.65 mm çapında tabanca, 4 adet fişek, 2 adet cep telefonu ve 15 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. ve A.K. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.