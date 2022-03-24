Aracın çarptığı köpeğin ayakları motora sıkıştı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı köpeğin ayakları motor kısmındaki pervaneye sıkıştı. Acı içinde inleyen köpeği kurtarmak için itfaiye erleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Suruç ilçesi Aligör Caddesi üzerindeki İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yaşandı. İlçede yük taşımacılığı yapan Davut K., 27 EB 306 plakalı Ford marka kamyonetiyle seyir halindeyken aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Araçtan inen sürücü, köpeğin ayaklarının motor kısmındaki pervaneye sıkıştığını gördü. Kurtulmak için hareket eden köpeğin ayaklarının zarar görmemesi için bir eliyle kafasından tutan sürücü, diğer eliyle de vücudunu tutmaya çalıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın motor kısmını açan itfaiye erleri, köpeğin ayaklarını sıkıştığı yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. İtfaiye personeline vatandaşlar da vardım etti. Acı içinde inleyen köpek, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı. Ayakları sıkıştığı yerden çıkarılan köpek koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ekiplerin takip ettiği köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. - ŞANLIURFA