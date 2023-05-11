Aracın çarptığı çocuk yaralandı
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Tekirdağ'da yolun karşı tarafına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Tekirdağ'da yolun karşı tarafına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Çorlu Cumhuriyet Meydanı Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Atatürk Meydanı istikametine seyreden hafif ticari araç, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Y.Ç. (7) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Ç. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa