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Aracın camından sarktı, motosikleti böyle götürdü

3. Sayfa Haberleri

Aracın camından sarktı, motosikleti böyle götürdü Bursa'da hafif ticari aracın camından sarkan kişi, motosikleti tutarak böyle götürdü.

Aracın camından sarktı, motosikleti böyle götürdü

BURSA - Bursa'da hafif ticari aracın camından sarkan kişi, motosikleti tutarak böyle götürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracın camından sarkan kişi, motosikleti tutarak gideceği yere kadar tehlikeli şekilde götürdü. Trafikteki diğer sürücüler gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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