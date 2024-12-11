Aracın aynasının çarpması sonucu yere düşen adam başından yaralandı

Eskişehir'de yoldan karşıya geçmek isterken seyir halindeki cipin aynasının çarpmasıyla yere düşen ve başından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.20 sularında Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen şahsa seyir halinde olan 34 KRZ 529 plakalı cipin aynası çarptı. Düşerek başını yere vuran şahsa çevredeki vatandaşlar yardımcı olmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR