Caddeden geçmek isteyen kadının arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu an kamerada

Karaman'da elinde pasta ile giden kadın, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

KARAMAN - Karaman'da elinde pasta ile giden kadının hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu an kameraya yansıdı.

Kaza, 14 haziranda Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pastaneden aldığı pasta olan B.A. isimli genç kadın yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen S.G. yönetimindeki 70 AAZ 628 plakalı hafif ticari araç dikiz aynasıyla çarptı. Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan B.A., hafif şekilde kolundan yaralanırken, elindeki pasta yol kenarına savruldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan B.A.'nın yolun karşısına geçerken cep telefonuyla konuşması ise dikkatlerden kaçmadı. B.A.'ya çarpan hafif ticari araç ise durmadan yoluna devam etti. Hafif yaralanan B.A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaza yerinin karşısındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan B.A., yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Bir şey yok diye yoluma devam ettim"

Polis, B.A.'ya çarptıktan sonra yoluna devam eden hafif ticari aracın sürücüsü S.G.'ye araç plakasından ulaşarak kaza yerine gelmesini istedi. Kaza yerine gelen araç sürücüsü S.G., "Baktım kadın yürüyordu. Ben de bir şey yok diye geçtim gittim" diye konuştu.

Sürücüye kaza yerine terk etmekten dolayı 3 bin 135 lira para cezası yazıldı.

(AKO-MD-FM-