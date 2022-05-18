Ankara'da feci kaza: Anne ve kızına otomobil çarptı - Haberler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı anne ve 8 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.K idaresindeki 06 BA 4307 plakalı otomobil, virajı döndüğü esnada kaldırımdan karşıya geçmeye çalışan anne C.G. ve kızı B.G.'ye (8) çarptı. B.G aracın altında kalırken, anne C.G. ise hafif şekilde yaralandı. B.G., bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Anne ve kızı olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammed Musab Gümüşer/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa