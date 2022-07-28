Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı. Şahısların bu yöntemle 17 kişiyi 1 milyon TL mağdur ettiği belirlendi.

Kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firması sahibi şüpheliler, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senetleri imzalattıktan sonra araçlarda arıza olduğunu bahane ederek senetler sonradan doldurdu. Ardından araç kiralayan ve kefil olan kişilerden farklı tehdit yöntemleri ile parayı tahsil etmeye çalışan, bazı senetleri de yüksek meblağlarla doldurup elden borç para verdiklerini belirterek araç kiralayan müştekiler hakkında icra takibi başlatan şahıslar, bu yöntemle 17 kişiyi yaklaşık 1 milyon 48 bin TL tutarındaki senetlerle mağdur etti. İhbarlar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık', 'açığa imzanın kötüye kullanılması' ve 'tehdit' suçlarını işleyen C.A., S.B., M.G, A.C., O.S, K.S, A.T. ve H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, değişik şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda imzalı boş senet ele geçirdi.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 6 kişi de adliyeye sevk edildi.

(Ali Göç -Turan Bulut /İHA)