Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kurumsal araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların araç kiralama sitelerinin isimlerinde harf değişikliği yapıp "oltalama" yöntemi ile hazırladıkları kopya sitelere sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu yöntemle araç kiralamak isteyen vatandaşlardan sigorta, kasko peşinatı gibi ücretler talep ettikleri öğrenildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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