Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama - Haberler

Balıkesir'de kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek sahte web sitesi kuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 58 kişi tutuklandı.

Kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını kopyalayarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik biri 7 Nisan diğeri 25 Mayıs tarihlerinde olmak üzere iki operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 83 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun soruşturma kısmı tamamlandı. 7 Nisan tarihinde 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyon çerçevesinde elde edilen deliller ve araştırmalar sonucunda soruşturma derinleştirilerek 25 Mayıs tarihinde 59 şüphelinin 64 adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

48 şüphelinin ele geçirildi operasyon çerçevesinde 2 Haziran'da 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde toplamda 58 şüpheli tutuklanırken, 10 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı ve 4 şahıs ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Son yıllarda Türkiye'de yapılan en geniş dolandırıcılık soruşturmaları arasında yer alan soruşturmada faillerin hemen hepsi delilleriyle birlikte ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa