Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar - Haberler

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Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2,48 gram bonzai, 12,55 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arama kararına istinaden bir araç ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 2,48 gram bonzai, 12,55 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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