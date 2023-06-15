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Araç içerisinde sıkışan dev yılan, ekipler tarafından kurtarıldı

Araç içerisinde sıkışan dev yılan, ekipler tarafından kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araç içerisinde sıkışan yılan, Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araç içerisinde sıkışan yılan, Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde aracına binen bir vatandaş, aracın ön kısmında yılan olduğunu fark etti. Sürücü aracı durdurarak Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın lastik kısmında sıkışan dev yılanı bulunduğu bölgeden çıkarttı. Dev yılan daha sonra ekipler tarafından yeniden doğaya salındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Tragger 3. Sayfa Haberler

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