Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

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Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yapılan araç aramasında 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yapılan araç aramasında 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bacı Mahallesinde bulunan dinlemesi tesisinde park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 88 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak araçta bulunan O.Ö. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Pamukova, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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