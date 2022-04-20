Araç hırsızları yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Araç hırsızları yakalandı

Eskişehir'de farklı tarih ve adreslerde 4 araç çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de farklı tarih ve adreslerde 4 araç çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 8 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında Tepebaşı ilçesinde farklı adreslerde park halinde bulunan 4 aracın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İ.Y. ve F.I. isimli şüpheliler 15 Nisan günü yakalandı. Çalınan 4 araç sahiplerine teslim edildi. Araç hırsızlığı da dahil toplam 6 olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.Y. ve F.I. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tragger, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title