Araç filo bayileri adına taklit internet sitesi kurup engelli vatandaşları dolandırdılar: 5 gözaltı

Araç filo bayilerine adına taklit internet siteleri kurup yabancı uyruklu şahısların ismiyle çıkarılmış mobil hatlarla irtibata geçtikleri engelli vatandaşları ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyip paralarını alarak dolandırdıkları belirlenen 5 kişi Amasya polisinin İstanbul ve Kayseri'de düzenlediği eşzamanlı operasyonla yakalandı.

Amasya'da yaşayan Bahattin İ., kendisiyle sosyal medyada tanışıp ÖTV indirimli araç satacağını söylediği Timuçin adlı şahsa 400 bin TL para gönderdi. Sonrasında irtibata geçilmemesi üzerine şüphelenen Bahattin İ. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu. Yapılan teknik ve fiziki incelemede Düzce ve Şanlıurfa'da da aynı yöntemle engelli vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Tekirdağ'da da Ender İsmail E.'nin 400 bin TL'sini dolandırıcıya kaptırması da polis tarafından son anda engellendi.

Ülke genelinde sıfır araç stoklarındaki sıkıntıyı fırsata çevirip toplamda 1 milyon 585 bin TL tutarında parayı alıp nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişi için İstanbul ve Kayseri'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Tufan Eray A., Hüseyin E., İrem T., Habip T. ve Raif Uğur T. yakalanarak gözaltına alındı. Muammer E.'nin ise uyuşturucu imal ve ticareti suçundan İstanbul'da tutuklandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 8 telefon, 18 sim kartı, 12 sim kart kutusu, 11 USB bellek, 25 banka kartı, 10 bin 974 TL para, 200 euro, 10 ziynet eşyası ve 42 uyuşturucu hap bulundu. Aynı şahısların suçtan elde ettikleri kazançla İstanbul'da ünlü eğlence merkezlerinde lüks yaşam sürdükleri tespit edildi.

Sorguları tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - AMASYA