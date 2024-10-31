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Araç Camı Dolandırıcılığı: 54 Kişiyi 753 Bin Lira Dolandıran Şahıs Yakalandı

Araç Camı Dolandırıcılığı: 54 Kişiyi 753 Bin Lira Dolandıran Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da, araç camı satma vaadiyle 54 kişiden toplam 753 bin lira dolandıran Ü.C. isimli şahıs, polis operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Araç camı satma vaadiyle ağına düşürdüğü 54 kişiyi toplam 753 bin lira dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç camı almak isteyen kişileri kapora veya ürünün ücretini alarak dolandıran Ü.C. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Art arda gelen şikayetler üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde Ü.C. isimli şahsın Kocaeli'de olduğu tespit edildi. Şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 17 ilden 54 kişiyi toplam 753 bin 211 TL dolandırdığı tespit edildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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