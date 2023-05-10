Araç almak için geldiği Ankara'da öldürülen şahsın davasında mütalaa açıklandı

Şırnak'tan araba almak için geldiği Ankara'da öldürülen şahsın katil zanlılarının yargılandığı davada savcı, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şırnak'tan araba almak için geldiği Ankara'da öldürülen şahsın katil zanlılarının yargılandığı davada savcı, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı ile avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi. Cumhuriyeti savcısı, Hüseyin Angı'nın internet sitesi üzerinden satılan aracı almak için Ankara'ya geldiğini, sanık Ay'ın aslında olmayan aracı satacakmış gibi gösterip kapora bedeli aldığını belirtti. Angı'nın üzerindeki parayı ele geçirmek amacıyla sanıklar Ay ve Sarı'nın satılık aracı gösterme bahanesiyle Angı'yı Gölbaşı ilçesi Taşpınar köyü Otan Sitesi bağlantı yolundaki ıssız bir alana götürdüklerini aktaran savcı, burada sanıkların maktulü silah zoruyla araçtan indirip darbettikten sonra plastik kelepçe taktıklarını ifade etti. Maktulün üzerinde istedikleri parayı bulamayınca havale yoluyla kendilerine göndermesini isteyen sanıkların olumsuz cevap aldıkları maktulü pompalı tüfekle öldürdüklerini aktaran savcı, sanıkların olay yerinde hayatını kaybeden Angı'nın cüzdan ve telefonunu da aldıklarını sözlerine ekledi. Savcı, sanıklar Ay ve Sarı'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağmaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" ve "hırsızlık" suçlarından da 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulundu. Savcı, tutuksuz sanıklar Kemal Can O., Metehan T., Nazif Y. ve Samet C'nin ise üzerine atılı tüm suçlardan beratını talep etti.

Sanık Ay, pişman olduğunu söyleyerek, bir sonraki celsede savunmasını yapmak için süre istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi. - ANKARA