Araç alım-satım sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs Isparta'da yakalandı

Isparta'da araç alım-satım sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran H.Ö. isimli şahıs, bankadan parayı çekmeye geldiği sırada polis tarafından yakalandı. Şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Araç alım-satım sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran şahıs, Isparta'da bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Çorum'da araç alım-satım sitesi üzerinden araç almaya gelen mağdurları 1 milyon 800 bin TL dolandıran H.Ö. isimli şahıs bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA