Araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü - Haberler

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Araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Araç akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı.

Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Pompayı deviren araç az kalsın faciaya neden oluyordu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan hafif ticari araç sürücüsü kavşakta, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje çıktı, ardından akaryakıt istasyonuna daldı. Pompanın arkasında olan çalışanlar kaçmaya başladı. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda işlemler bir süre dururken, aracın kaldırılmasıyla durum normale döndü. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan aracın kontrolden çıktığı ve istasyona daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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