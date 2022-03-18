Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü daha sonra uçurumdan yuvarlandı. 112 sağlık ekipleri yaralıyı güçlükle çıkardı.

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 EJL 182 plakalı motosikleti ile Bodrum istikametine doğru seyir halindeki sürücü E.Ş.Ö., Antik Tiyatro önünde motosikletinin hakimiyeti kaybetti. Sürücü, devrilen motosikletten düşerek şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise yolun kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sedyeye alınan yaralı, vatandaşların da yardımıyla yola çıkarıldı, burada ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan E.Ş.Ö.'nün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA