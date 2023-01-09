Arabasına binerken 7 kurşunla öldürüldü

Kocaeli'de evden çıkıp spor salonuna gitmek üzere arabasına doğru yürüdüğü esnada 7 kurşunla vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan kalıcı konutların açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürrem Doğan (31) evden çıkıp spor salonuna gitmek için arabasına doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sesleri duyan ve birinin kaçtığını gören site sakinleri, Hürrem Doğan'ı da kanlar içinde yatarken gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kurtarılamayan Hürrem Doğan hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 15 kovan bulunduğu ve 7'sinin araca isabet ettiği belirtildi. Hürrem Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni olarak çalıştığı, saldırganın ise birkaç saattir olay yerinde keşif yaptığı öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalara başlarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ