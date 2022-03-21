Araba değil, uyuşturucu zulası: Torpido ve çamurluktan marihuana fışkırdı

İSTANBUL Sarıyer'de çalışır halde bekleyen araçtan şüphelenerek arama yapan polis ekipleri, aracın uyuşturucu zulası olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı. Aracın torpido ve çamurluk bölümünde 22 adet satışa hazır marihuana, şüphelilerin üstünde ise 11 bin lira ele geçirdi. Aramalar kameralara yansırken, araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, çalışır vaziyette yol kenarında beklemede olan 35 AC 7891 plakalı araçtan şüphelenerek, araçta bulunan Hakan Y. ve Gani Y.'ye şahsa araçtan inmesini söyledi. Bu sırada şoför mahallindeki Hakan Y.'nin aşağıya indiği sırada yere iki paket attığını gören polis ekipleri, şahısları araca yaslayarak detaylı arama yaptı. Paketleri inceleyen ekipleri "Marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araba değil, uyuşturucu zulası: Marihuana fışkırdı

Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, torpido gözünü incelediğinde tornavida olmasından şüphelendi. Torpidodaki vidayı söken polis ekipleri, zulalanmış şekilde uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alan polis ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi. Aracın arka sol tekerin üstündeki çamurluk kısmında kokunun yoğunlaştığını fark eden ekipler, davlumbazı sökünce, paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler üzerine gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu ve 10 bin 910 lira para ele geçirildi. Şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.