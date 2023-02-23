Araba bagajında tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Araba bagajında tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir gencin araba bagajında canını hiçe sayarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araba bagajında tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir gencin araba bagajında canını hiçe sayarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında, kapağı açık bir bagajın içerisinde video çekerek ilerleyen genç, arkasından gelen başka bir aracın yolcusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlarda gencin başına bagaj kapağının çarpması ise yürekleri ağza getirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmara 3. Sayfa Haberler

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