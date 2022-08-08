Haber : Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

 - Güncelleme:
Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde bulunan bir ara sokakta 2 şüpheli, 31 Temmuz günü bir eve giren kadınları gözüne kestirdi. Şüpheliler, daha sonra bir kadının elinden telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti. Birkaç saat içeresinde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hisarcık Sur 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title