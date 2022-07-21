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Apartmanların topraklama kablosunu çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Apartmanların topraklama kablosunu çaldılar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde apartmanların topraklama kablolarını çalan şüpheli veya şüpheliler kayıplara karıştı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde apartmanların topraklama kablolarını çalan şüpheli veya şüpheliler kayıplara karıştı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bazı apartmanların doğalgaz topraklama hattındaki bakır kablolarını çalan hırsızlar, endişeye yol açtı. Mahallede hırsızlık olaylarının arttığını belirten apartman sakinlerinden Yaren Akdemir ise, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu savundu. Hırsızlık vakasının ardından çoğu evde kombiler de bozuldu.

Hırsızların yeni gözdesi doğalgaz topraklama hattında bulunan bakır kablolar oldu. Durumu fark eden apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adreslere gelerek çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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