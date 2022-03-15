Apartmanın çatısından zemine böyle düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü Çatıdan düşen genç ağır yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanının çatısından düşen genç ağır yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanının çatısından düşen genç ağır yaralandı. Düştüğü an ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki bir ikamette yaşayan Emre S. (30), oturduğu apartmanın çatısından düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Emre S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın kaza sonucu mu, yoksa intihara teşebbüs mü olduğu yönünde belirlenmesi için polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Emre S.'nin apartmanda yöneticilik yaptığı ayrıca kuaförlük mesleğiyle uğraştığı öğrenildi.

Öte yandan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title