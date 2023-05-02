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Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu Bursa'da tarihi Abdal Simit Fırını yakınlarında çıkan yangın mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa'da tarihi Abdal Simit Fırını yakınlarında çıkan yangın mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Polat Taha Öztürk - 3. Sayfa

Simit Bursa 3. Sayfa Haberler

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