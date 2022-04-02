Apartmanın çatısı alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü

İftara saatler kala çatı da çıkan yangın korkuttu

DÜZCE - Düzce'de iftara saatler kala tadilat yapılan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, çatıyı tamamen saran alevleri yoğun uğraşlar sonrasında kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'nde meydana geldi. 14. Bölgede bulunan apartmanın çatısında yapılan çalışma esnasında bir anda çatıyı alevler sardı. Durumu gören vatandaşlar iftara hazırlık yapan ev sakinlerini uyararak hemen evden dışarı çıkarttı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, bir anda alev topuna dönen 24 dairelik apartmanın çatısındaki yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.